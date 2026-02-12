Еще одно село отказалось от алкоголя в Костанайской области

Как сообщает областная прокуратура, с владельцами магазинов в селе были проведены разъяснительные беседы. По их итогам предприниматели единогласно поддержали решение и согласились добровольно отказаться от реализации алкогольной продукции. В настоящее время в селе Кабырга проживает 214 человек.

Поддержку инициативе выразили и жители населенного пункта. По результатам проведенного опроса все участники высказались за отсутствие продажи алкоголя в селе.

Кабырга стал одним из первых сельских округов района, где данная инициатива реализована в полном объёме. На личной встрече с прокурором района почётные жители и аксакалы села также выразили свою поддержку принятому решению. Отмечается, что за последние три года в селе не зарегистрировано ни одного уголовного или административного правонарушения, связанного с употреблением алкоголя.

От алкоголя уже отказались более чем в 20 селах Восточно-Казахстанской области.

Всего таких населенных пунктов по Казахстану насчитывается более 500.