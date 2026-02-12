РУ
    Еще одно село отказалось от алкоголя в Костанайской области

    В Амангельдинском районе Костанайской области, в Кабыргинском сельском округе, принято решение о добровольном отказе от продажи алкогольных напитков во всех торговых точках, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Закрывать магазины по воскресеньям предлагают в Турции
    Фото: mynet.com

    Как сообщает областная прокуратура, с владельцами магазинов в селе были проведены разъяснительные беседы. По их итогам предприниматели единогласно поддержали решение и согласились добровольно отказаться от реализации алкогольной продукции. В настоящее время в селе Кабырга проживает 214 человек.

    Поддержку инициативе выразили и жители населенного пункта. По результатам проведенного опроса все участники высказались за отсутствие продажи алкоголя в селе.

    Кабырга стал одним из первых сельских округов района, где данная инициатива реализована в полном объёме. На личной встрече с прокурором района почётные жители и аксакалы села также выразили свою поддержку принятому решению. Отмечается, что за последние три года в селе не зарегистрировано ни одного уголовного или административного правонарушения, связанного с употреблением алкоголя.

    От алкоголя уже отказались более чем в 20 селах Восточно-Казахстанской области.

    Всего таких населенных пунктов по Казахстану насчитывается более 500.

     

    Дарья Аверченко
