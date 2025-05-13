Еще одна республиканская автодорога станет платной в Казахстане

— Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщает, что в соответствии с приказом и. о. министра транспорта Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 133, с 13 мая 2025 года участок автомобильной дороги республиканского значения «Шу — Бурылбайтал» с 92,2 по 268 км становится платным, — говорится в сообщении нацкомпании.

Общая протяженность платного участка составляет 175,8 км. Дорога относится ко II категории, ширина полосы движения — не менее 3,75 метра, одна полоса в обоих направлениях.

В качестве альтернативы предлагается бесплатный объезд по маршруту: «Шу — Кайнар — Кенен — Карабастау — Каншенгель — Аксуйек — Бурылбайтал».

Для легковых автомобилей плата не взимается, а для автобусов и грузового транспорта предусмотрены месячные и годовые абонементы. Для их оформления необходимо обратиться в колл-центр по номеру 1403.

Также доступны как постоплата, так и предварительная оплата. Для удобства водителей предусмотрена возможность онлайн-оплаты через банки второго уровня, сообщили в «КазАвтоЖол».