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    14:45, 13 Май 2025 | GMT +5

    Еще одна республиканская автодорога станет платной в Казахстане

    Участок автомобильной дороги республиканского значения «Шу — Бурылбайтал» станет платным с 13 мая, передает агентство Kazinformсо ссылкой на «КазАвтоЖол».

    платные дороги, дорога, трасса
    Фото: Kazinform

    — Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщает, что в соответствии с приказом и. о. министра транспорта Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 133, с 13 мая 2025 года участок автомобильной дороги республиканского значения «Шу — Бурылбайтал» с 92,2 по 268 км становится платным, — говорится в сообщении нацкомпании.

    Общая протяженность платного участка составляет 175,8 км. Дорога относится ко II категории, ширина полосы движения — не менее 3,75 метра, одна полоса в обоих направлениях.

    В качестве альтернативы предлагается бесплатный объезд по маршруту: «Шу — Кайнар — Кенен — Карабастау — Каншенгель — Аксуйек — Бурылбайтал».

    Для легковых автомобилей плата не взимается, а для автобусов и грузового транспорта предусмотрены месячные и годовые абонементы. Для их оформления необходимо обратиться в колл-центр по номеру 1403.

    Также доступны как постоплата, так и предварительная оплата. Для удобства водителей предусмотрена возможность онлайн-оплаты через банки второго уровня, сообщили в «КазАвтоЖол».

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Транспорт
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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