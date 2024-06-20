РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Еще одна библиотека в Алматы начала работать в режиме 24/7

    библиотека
    Фото: Управление культуры Алматы

    Алматы активно внедряет практику работы круглосуточных библиотек. Отметим, что год назад в ходе второго заседания Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу создания библиотек, которые будут работать 24 часа в сутки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление культуры Алматы.

    Управление культуры Алматы
    Фото: Управление культуры Алматы

    Две библиотеки Алматы — Городская юношеская библиотека им. Жамбыла и библиотека Центра Alatau Creative Hub — в течение учебного года (2023-2024) впервые принимали читателей в круглосуточном режиме.

    Управление культуры Алматы
    Фото: Управление культуры Алматы

    В Управлении культуры Алматы отмечают, что данная методика пользуется большим спросом среди школьников, студентов, магистрантов, а также докторантов. В связи с этим еще одна библиотека мегаполиса теперь работает в режиме 24/7, она расположена по адресу Абая, 141.

    — Теперь в Алматы три библиотеки принимают читателей 24 часа в сутки. Все желающие могут приходить в любое удобное для них время. С внедрением нового формата работы, то есть с сентября 2023 года, увеличилось и количество посетителей: если Городскую юношескую библиотеку им. Жамбыла посетило 27 650 человек, то в библиотеке Центра Alatau Creative Hub было порядка 28 тыс. читателей. Ну, а количество посещаемости городских библиотек ежегодно составляет не ниже 3 млн, — говорится в сообщениии Управления культуры Алматы.

    Управление культуры Алматы
    Фото: Управление культуры Алматы

    Отметим, что в Алматы функционируют 28 городских библиотек. 95% из них прошли модернизацию: обновлены материально-техническая база и книжный фонд, созданы уютные читальные залы для индивидуальной работы и интернет-залы. Также библиотекари Алматы прошли обучение в Южной Корее, Германии и Швейцарии.

    Управление культуры Алматы
    Фото: Управление культуры Алматы
    Теги:
    Культура Библиотеки Акимат Общество Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!