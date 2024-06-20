Еще одна библиотека в Алматы начала работать в режиме 24/7

Алматы активно внедряет практику работы круглосуточных библиотек. Отметим, что год назад в ходе второго заседания Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу создания библиотек, которые будут работать 24 часа в сутки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление культуры Алматы.

Фото: Управление культуры Алматы

Две библиотеки Алматы — Городская юношеская библиотека им. Жамбыла и библиотека Центра Alatau Creative Hub — в течение учебного года (2023-2024) впервые принимали читателей в круглосуточном режиме.

Фото: Управление культуры Алматы

В Управлении культуры Алматы отмечают, что данная методика пользуется большим спросом среди школьников, студентов, магистрантов, а также докторантов. В связи с этим еще одна библиотека мегаполиса теперь работает в режиме 24/7, она расположена по адресу Абая, 141.

— Теперь в Алматы три библиотеки принимают читателей 24 часа в сутки. Все желающие могут приходить в любое удобное для них время. С внедрением нового формата работы, то есть с сентября 2023 года, увеличилось и количество посетителей: если Городскую юношескую библиотеку им. Жамбыла посетило 27 650 человек, то в библиотеке Центра Alatau Creative Hub было порядка 28 тыс. читателей. Ну, а количество посещаемости городских библиотек ежегодно составляет не ниже 3 млн, — говорится в сообщениии Управления культуры Алматы.

Фото: Управление культуры Алматы

Отметим, что в Алматы функционируют 28 городских библиотек. 95% из них прошли модернизацию: обновлены материально-техническая база и книжный фонд, созданы уютные читальные залы для индивидуальной работы и интернет-залы. Также библиотекари Алматы прошли обучение в Южной Корее, Германии и Швейцарии.