Еще один иностранец получил Neo Nomad визу

Жорж подчеркнул простоту оформления визы и высокое качество сервиса в казахстанском консульстве в Лиссабоне.

— Гостеприимство казахстанцев, безопасность и стабильное развитие страны из года в год стали решающими факторами для моего выбора. Здесь чувствуется движение, энергия, желание меняться — и я хочу быть частью этого, — отметил Жорж Роза Филью.

Процесс оформления занял у него не более 5 рабочих дней.

По информации Министерства туризма и спорта РК, рассчитан экономический эффект от внедрения программы — каждые 500 человек принесут в бюджет порядка 3,6 млрд тенге. Таким образом, иностранные цифровые кочевники будут жить в стране, арендовать жильё, питаться, путешествовать и тратить средства, при этом не конкурируя с местными трудовыми ресурсами — по данной визе не предусмотрена возможность трудоустройства в Казахстане.

Визу уже получили граждане Великобритании, США, Франции, Польши, Южной Кореи, ОАЭ и Таиланда.