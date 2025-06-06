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    18:42, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Еще один иностранец получил Neo Nomad визу

    Одним из получателей Neo Nomad Visa стал специалист из Европы Жорж Роза Филью. Он планирует проживать в Астане шесть месяцев и посетить несколько регионов с туристической целью, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Жорж подчеркнул простоту оформления визы и высокое качество сервиса в казахстанском консульстве в Лиссабоне. 

    — Гостеприимство казахстанцев, безопасность и стабильное развитие страны из года в год стали решающими факторами для моего выбора. Здесь чувствуется движение, энергия, желание меняться — и я хочу быть частью этого, — отметил Жорж Роза Филью.

    Процесс оформления занял у него не более 5 рабочих дней.

    По информации Министерства туризма и спорта РК, рассчитан экономический эффект от внедрения программы — каждые 500 человек принесут в бюджет порядка 3,6 млрд тенге. Таким образом, иностранные цифровые кочевники будут жить в стране, арендовать жильё, питаться, путешествовать и тратить средства, при этом не конкурируя с местными трудовыми ресурсами — по данной визе не предусмотрена возможность трудоустройства в Казахстане.

    Визу уже получили граждане Великобритании, США, Франции, Польши, Южной Кореи, ОАЭ и Таиланда.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Виза
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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