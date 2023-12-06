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    10:46, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Еще один фигурант дела букмекерской конторы OLIMP.KZ экстрадирован из Сербии

    опг
    Фото: кадр из видео

    Из Сербии экстрадировали еще одного фигуранта дела, связанного с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Ранее сообщалось, что 18 ноября в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью Букмекерской конторы OLIMP KZ.

    — Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник, — говорится в сообщении.

    Напомним, задержанные подозреваются в том, что в 2014–2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем.

    В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 млрд тенге. В этой связи в отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск.

    За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

    Необходимо отметить, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию Договора между Казахстаном и Сербией «О выдаче лиц».

    Теги:
    Казахстан Борьба с преступностью Прокуратура Налоги ОПГ
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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