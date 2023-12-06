Еще один фигурант дела букмекерской конторы OLIMP.KZ экстрадирован из Сербии

Из Сербии экстрадировали еще одного фигуранта дела, связанного с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью Букмекерской конторы OLIMP KZ.

— Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник, — говорится в сообщении.

Напомним, задержанные подозреваются в том, что в 2014–2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем.

В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 млрд тенге. В этой связи в отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск.

За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

Необходимо отметить, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию Договора между Казахстаном и Сербией «О выдаче лиц».