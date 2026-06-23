Еще один элитный автомобиль Перизат Кайрат выставлен на аукцион
На портале электронных торгов выставили на продажу четвертый автомобиль, ранее принадлежавший Перизат Кайрат, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет об электромобиле Mercedes-Benz EQE 500 4Matic 2023 года выпуска с VIP-госномером 111 KPK 01. Согласно информации лота, стартовая оценочная стоимость автомобиля составляет 26,269 млн тенге.
В описании указано, что машина имеет ряд повреждений кузова: повреждены левая дверь, левое зеркало заднего вида, стекло водительской двери, левое крыло, часть бампера, подножка и левая фара. При этом техническое состояние автомобиля проверить не представляется возможным.
Продавцом выступает департамент государственного имущества и приватизации города Астаны. Торги назначены на 9 июля 2026 года.
Напомним, в декабре 2024 года после задержания Перизат Кайрат в Агентстве по финансовому мониторингу сообщали об аресте ее элитной недвижимости, автомобилей и ювелирных изделий. Тогда ведомство также публиковало видео с изъятым имуществом, где среди прочего был показан и Mercedes-Benz EQE 500 4Matic с госномером 111 KPK 01.