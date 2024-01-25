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    11:53, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Еще несколько подземных толчков произошло недалеко от Алматы

    землетрясение
    Фото: из открытых источников

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК  25 января в более чем 200 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Китая, зафиксировано несколько подземных толчков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Эпицентр первого землетрясения, зафиксированного в 10 часов 21 минуту 57 секунд Алматинского времени, расположен в 282 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.3. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Эпицентр второго землетрясения, зафиксированного в 10 часов 29 минут 52 секунды Алматинского времени, расположен в 273 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.5. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Эпицентр третьего землетрясения, зафиксированного в 10 часов 54 минуты 54 секунды Алматинского времени, расположен в 259 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.6. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Эпицентр четвертого землетрясения, зафиксированного в 10 часов 59 минут 21 секунду Алматинского времени, расположен в 258 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

     

    Теги:
    Землетрясение Алматы Китай Землетрясение Происшествия, ЧС
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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