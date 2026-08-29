Еще две улицы перекроют в Алматы из-за ремонта

В Алматы на время перекроют участки проспекта Алтынсарина и улицы Шаймерденова, передает корреспондент агентства Kazinform. Ограничения связаны с проведением среднего ремонта.

На проспекте Алтынсарина движение будет полностью перекрыто с 23:00 28 августа до 16:00 29 августа. Ограничение будет действовать на участке от проспекта Абая до улицы Кабдолова.

На улице Шаймерденова движение перекроют с 06:00 29 августа до 13:00 30 августа. Работы пройдут на участке от улицы Жандосова до улицы Сейдимбека.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий или производственной необходимости.

На ремонтируемых участках установят предупреждающие дорожные знаки.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Ранее сообщалось, что до 30 августа временно ограничат движение на участке проспекта Абылай хана в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реализации проекта LRT.

Также с 31 августа по 14 сентября 2026 года в Алмалинском районе Алматы будут проводиться работы по прокладке тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей к строящемуся ЖК «Шевченко-Байзакова».

Напомним, в период с 26 августа до 1 сентября ежедневно с 00:00 часов до 05:00 часов будет перекрываться участок от улицы Кулыбекова до улицы Машан. Работы будут проводиться исключительно в ночное время. В дневное время дорога будет открыта.