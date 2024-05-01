Еще 6,5 тысячи спасенных от наводнения жителей находятся в эвакуационных пунктах

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов рассказал о положении жителей регионов, покинувших свои дома во время наводнения, в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на канале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день спасено около 119 тысяч человек, часть их эвакуирована. Из них 45 тысяч детей. Паводок, подобного которому не было за последние 80 лет, охватил 10 регионов. Но, несмотря на это, наши спасатели спасали, в первую очередь, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, выполняли эту работу и днем, и ночью, — сказал Ч. Аринов.

По его словам, большая часть спасенных от наводнения жителей сейчас вернулась в свои дома.