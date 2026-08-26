Еще 49 сельских школ строят в Казахстане в этом году
В 2019-2026 годах в Казахстане введены в эксплуатацию 511 новых сельских школ. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила на проходящей в Астане Августовской конференции учителей, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы Минпросвещения, сегодня 65% школ Казахстана расположены в сельской местности. В них обучается более 1,5 млн детей и работают 214 тыс. педагогов. Это 39% от общего числа учащихся и 52% учителей страны.
— Закон «О статусе педагога» кардинально изменил социальное положение учителей. Сегодня системная поддержка сельских педагогов продолжается. Для них предусмотрена 25%-ная надбавка, подъемные пособия в рамках программы «С дипломом — в село», льготные жилищные кредиты, а также дополнительные выплаты в зависимости от квалификационной категории — до 50%, — сказала Жулдыз Сулейменова.
По словам министра, ежегодно особое внимание уделяется профессиональному развитию сельских школ. При этом 60% победителей конкурса «Үздік педагог» составляют сельские учителя.
— С 2019 по 2026 год введены в эксплуатацию 511 новых сельских школ. В их числе 84 школы в рамках проекта «Келешек мектептері». В результате полностью решены проблемы 32 аварийных и 57 трехсменных школ. Только в этом году строится 49 сельских школ. Из 1 300 школ, прошедших капитальный ремонт, 820 являются сельскими. Можно особо отметить, что эта работа положительно влияет на повышение качества образования, — отметила глава ведомства.