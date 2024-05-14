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    04:21, 14 Май 2024 | GMT +6

    Еще 40 квартир получили пострадавшие от паводков жители Акмолинской области

    пресс-служба акимата Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    40 семей из Атбасарского района и города Кокшетау получили из рук акима Акмолинской области Марата Ахметжанова ключи от нового жилья. Все новоселы пострадали от прошедшего паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, обладателями новых квартир стали 27 семей из Атбасарского района и 13 семей из города Кокшетау.

    пресс-служба акимата Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    — Президент страны определил приоритетной задачей заботу о людях, пострадавших от бедствия. И сегодня в рамках исполнения поручения Главы государства мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от природной стихии и стали непригодными для жилья. Помимо этого, нами принимаются все меры по возмещению ущерба, выплатам единовременной помощи и многое другое. Предстоит большая работа по восстановлению домов, поврежденной инфраструктуры, — отметил Марат Ахметжанов.

    Слова благодарности Президенту страны высказала жительница села Борисовка Наталья Заика, также получившая ключи от нового жилья.

    пресс-служба акимата Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    — В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Хочу выразить слова благодарности Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим, — поблагодарила женщина.

    пресс-служба акимата Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    — Наш дом после подтопления стал непригодным для проживания. Ждали мы недолго. Новой квартирой очень довольна. Нам купили ту квартиру, которую мы сами выбрали с удобной локацией и планировкой, — добавила получившая двухкомнатную квартиру Кульшара Шахизадаева.

    Глава области пообещал до осени завершить все работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечить жильем всех пострадавших. Всего в регионе более 1500 акмолинцев получили единовременные выплаты. Завершается работа по оценке имущества.

    пресс-служба акимата Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    Ранее обладателями нового жилья уже стали 14 жителей города Кокшетау, пострадавших во время паводков.

    Теги:
    Компенсация Акимат Жилье Паводки в Казахстане Ущерб Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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