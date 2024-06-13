Еще 383 млрд тенге не освоили в квазигоссекторе - Высшая аудиторская палата

Субъекты квазигосударственного сектора только за 2023 год из республиканского бюджета получили финансирование почти на 1,2 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- При этом неиспользованный ими остаток по итогам года вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Высшей аудиторской палатой дополнительно выявлено еще 383 млрд тенге. Это средства, выделенные субъектам квазигоссектора, размещенные на счетах и не использованные по назначению, - сказал Алихан Смаилов, выступая на пленарном заседании Сената по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Поэтому, как отметил глава ВАП, крайне важно обеспечить транспарентность в деятельности квазигоссектора при планировании и исполнении бюджета, неосвоении и недостижении результатов наравне с государственными органами на площадке Парламента.