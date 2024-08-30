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    18:03, 29 Август 2024 | GMT +6

    Еще 23 семьи получили ключи от домов в Теректинском районе ЗКО

    Еще 23 семьи получили ключи от домов в Теректинском районе ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    В преддверии Дня Конституции Казахстана семьям из села Анкаты Теректинского района, пострадавшим от паводков, передали ключи от новых домов. Эти дома построены по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и при поддержке ТОО «Жайыкмунай», передает агентство Kazinform.

    Еще 23 семьи получили ключи от домов в Теректинском районе ЗКО

    В праздничном мероприятии принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Глава региона поздравил сельчан с новосельем и вручил им ключи от домов.

    — В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева населению, пострадавшему от паводка, в рамках закона оказывается соответствующая помощь. Всего по Теректинскому району в результате весеннего паводка 160 домов признаны аварийными, приобретено 30 домов и проведено строительство 130 домов. Выражаю искреннюю благодарность спонсорам и компаниям, которые поддержали строительные работы, — сказал Нариман Турегалиев.

    Еще 23 семьи получили ключи от домов в Теректинском районе ЗКО
    Еще 23 семьи получили ключи от домов в Теректинском районе ЗКО

    Жители села Анкаты выразили благодарность за поддержку.

    — Весенние паводки нанесли большой урон нашей семье, но государство не оставило нас один на один с бедой. И вот уже сегодня мы входим в свой новый, просторный, светлый дом. Большая благодарность Главе государства за поддержку и неравнодушие к нашим проблемам, — поделился местный житель Сериккали Туралиев.

    жилье

    На сегодня по области приобретено более тысячи единиц жилья и передано пострадавшим семьям. Жители ЗКО, пострадавшие от паводков, получили ключи от 253 домов в Бурлинском, Сырымском, Теректинском, Байтерекском районах. В целом, в Западно-Казахстанской области для пострадавших построено 775 единиц жилья.

    Теги:
    Пострадавшие ЗКО Жилье Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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