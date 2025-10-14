Еще 1700 сельхозярмарок пройдут в Казахстане до конца года

Наибольшим спросом у покупателей пользовалась говядина. Всего по республике продали около 170 тонн. Лидером по объему продаж стала столица, где жители приобрели около 60 тонн мяса по цене от 3100 до 3500 тенге за килограмм. В Алматы реализовали 25 тонн говядины по цене от 3100 до 4000 тенге. В регионах цены были заметно ниже. В Западно-Казахстанской области говядина продавалась по цене от 2500 до 2800 тенге, в Кызылординской и Туркестанской областях по 2500 тенге, в Павлодарской от 2300 до 2600 тенге, в Северо-Казахстанской от 2700 до 3200 тенге за килограмм.

Также большим спросом пользовался картофель. По всей республике продали более 400 тонн. В зависимости от региона, цены колебались от 100 до 230 тенге за килограмм.

По данным ведомства, на четвертый квартал запланировано около 1700 ярмарок. Они будут проходить по субботам и воскресеньям, а также во все праздничные дни. Для отечественных производителей участие остается бесплатным, торговые места предоставляются безвозмездно.

Ранее сообщалось, что с начала октября зафиксировано снижение цен на 8 социально значимых продовольственных товаров.