22:00, 21 Октябрь 2022 | GMT +6
Есет Куанов завоевал «бронзу» турнира по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо отметилась второй медалью на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Ее автором стал Есет Куанов. Он выиграл схватку за третье место в категории до 66 кг.
Казахстанец оказался сильнее Ваила Эззине из Алжира.
Ранее Абиба Абужакынова также завоевала бронзовую медаль.
Фото: olympic.kz