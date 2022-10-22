Есет Куанов завоевал «бронзу» турнира по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо отметилась второй медалью на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ее автором стал Есет Куанов. Он выиграл схватку за третье место в категории до 66 кг.

Казахстанец оказался сильнее Ваила Эззине из Алжира.

Ранее Абиба Абужакынова также завоевала бронзовую медаль.









Фото: olympic.kz























