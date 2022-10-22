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    22:00, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Есет Куанов завоевал «бронзу» турнира по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо отметилась второй медалью на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ее автором стал Есет Куанов. Он выиграл схватку за третье место в категории до 66 кг.

    Казахстанец оказался сильнее Ваила Эззине из Алжира.

    Ранее Абиба Абужакынова также завоевала бронзовую медаль.



    Фото: olympic.kz








    Теги:
    Дзюдо Спорт
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