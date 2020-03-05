Есет Есенгараев: Никогда митинги не станут способом решения долгосрочных проблем общества

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В сегодняшнем заседании круглого стола по обсуждению проекта Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане» собравшиеся выразили свои мнения, задали вопросы и внесли свои предложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После обсуждения разработанного законопроекта, касающегося организации и проведения мирных собраний, эксперты высказали свое мнение. Известный социолог Караганды считает, что сейчас повышено эмоциональное отношение к принятию данного закона.

«На мой взгляд это связано с тем, что в нашем обществе переоценивается значение политических аспектов общественной деятельности, общественных отношений и в том числе митингов. Я думаю, что митинги никогда не станут способом решения долгосрочных проблем общества. Хотя это тоже форма выражение голоса народа. И оно должно быть, конечно. При том, что достаточно длительное время мы не имели в нашей истории вот такие практики форм выражения мнения народа. Поэтому сейчас стоит задача структурировать, каким-то образом найти взаимоприемлемые нормы, которые позволят адекватно развивать эту форму выражения общественного мнения. И естественно, здесь мнение субъектов политики могут различаться, это нормально. Поэтому сейчас происходит обсуждение, в рамках которого, я надеюсь, будут найдены компромиссные и адекватные нашим общественным условием формы решения этого вопроса», - отметил к.и.н, социолог Есет Есенгараев.

Так же по его мнению, сделать кальку с единым стандартом не возможно, так как нет единого стандарта ни в одной стране.

«Ситуация очень дифференцированная. Даже если взять США, она сильно дифференцирована от штата к штату. Поэтому мы не можем сделать кальку. Нужно вырабатывать какие-то образцы, но с учетом наших традиций и нашего контекста», - считает Есет Есенгараев.