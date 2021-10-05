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    20:37, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Есенинские чтения прошли в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Любители поэзии города Тараза провели Есенинские чтения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Более десяти лет возле памятника Сергею Есенину традиционно проходят Есенинские чтения в день рождения великого русского поэта.

    Организаторами мероприятия выступили акимат города Тараза, Русская община «Радонеж», коллектив Жамбылского областного русского драматического театра.

    В лирическом образе Есенина предстал артист театра Тимур Романюк. Активное участие в чтениях приняли артисты театра, школьники, студенты, продекламировавшие любимые строки русского поэта под звуки фонтанов Есенинского сквера.

    Установленный в сквере по улице Сулейменова памятник поэту ежегодно объединяет всех горожан, кому близка поэзия Есенина. После карантинных ограничений это первое мероприятие такого плана. В этот день люди всех возрастов окунулись в лирический мир поэта - сменяя друг друга у микрофона, читали стихи о широком раздолье есенинской Руси, стараясь передать размышления поэта и его любовь к Отчизне.

    Отметим, что таразский памятник считается единственным в Казахстане монументом в честь Сергея Есенина. Он был установлен в 2005 году на добровольные пожертвования горожан. Авторы скульптурного изображения - художники Сергей Копылов и Айдархан Сихаев.

    При поддержке городского акимата, памятник был отреставрирован, сквер облагорожен декоративной оградой и беседками.

    «Есенин – поэт на все времена, его любят и чтят в Таразе. Его поэзия близка и жителям Казахстана, и дальнего зарубежья. Есть такие имена и судьбы, над которыми не властно время, и Сергей Александрович Есенин таков. Его стихи будут помнить, и читать, пока существует русский язык, пока живы русская речь и культура. Отрадно, что поэзию Есенина любит наша молодежь. Воистину, жив поэт, пока жива память о нём, пока звучат его стихи», - поделилась мнением заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.


    Теги:
    Культура Жамбылская область
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