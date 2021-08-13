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Еще восемь заведений нарушили карантин в столице

13 Августа 2021 22:55
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Еще восемь заведений нарушили карантин в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, 12 августа мониторинговые группы столицы выявили 8 нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В районе Есиль после установленного времени продолжали принимать посетителей бара «Панаехали» и ресторана «Opus One». Несоблюдение карантина выявили в Досуговом клубе «Зейд», расположенном в Байконырском районе.

Нарушения режима работы зафиксировали еще в 5 заведениях Алматинского района – баре «Панаехали», кафе «Плов центр», ночном клубе «Алания», компьютерном клубе «Тема» и кафе «Донер».


Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Нур-Султане остается нестабильной, продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Ежедневно в ковидные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Жителям и гостям столицы следует проявить сознательность и строго соблюдать саннормы и ограничительные меры, избегать мест массового скопления людей и вакцинироваться, чтобы сберечь свое здоровье и обезопасить окружающих.


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#Бизнес   #Нур-Султан   #Акимат   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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