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Еще восемь казахстанских вузов присоединились к акции среди вакцинированных студентов

26 Июля 2021 11:44
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Еще восемь казахстанских вузов присоединились к акции среди вакцинированных студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширяется список казахстанских вузов, которые проведут акции среди вакцинированных студентов и преподавателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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Ранее Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А. Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.

Меры уже приняли 20 казахстанских вузов, на сегодня список пополнился еще 8 университетами. Таким образом ректоры вузов поддерживают работу по усилению темпов вакцинации, которая сейчас проходит во всем мире.

Перечень вузов, которые примут конкретные меры для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации:

· Satbayev University

· Карагандинский технический университет

· Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева

· Торайгыров Университет

· Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина

· Южно-Казахстанский государственный педагогический университет

· Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави

· Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал педагогов активно участвовать в процессе вакцинации.


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#Образование   #Вузы   #Здравоохранение   #МОН   #Вакцинация   #Асхат Аймагамбетов  
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