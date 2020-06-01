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Еще в трех областях РК объявлено предупреждение из-за жары

1 Июня 2020 21:00
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Еще в трех областях РК объявлено предупреждение из-за жары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще в трех областях объявлено штормовое предупреждение на 2 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 2 июня в Алматинской области сохраняется сильная жара 35 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.

Днем 2 июня в Мангистауской области местами ожидается сильная жара 40 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 2 июня в Актюбинской области по югу ожидается сильная жара 38 градусов, ветер северо-восточный местами порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Ранее, было объявлено штормовое предупреждение в 7 регионах страны.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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