Еще в одном ТРЦ Нур-Султана развернули пункт вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице еще в одном крупном ТРЦ «Сарыарка» начали вакцинировать граждан против коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

«Организация пунктов вакцинации при торговых центрах говорит о спросе вакцинации среди населения. Имеющиеся 9 торговых комплексов города на сегодня вакцинировали почти 15 тысяч человек. К нам часто обращаются жители с просьбой открыть прививочные пункты вблизи своего территориального проживания, работы, к примеру. Так, мы почти охватили все крупные торговые точки города для удобства населения», - отметили в управлении общественного здравоохранения.

Всего по городу первый компонент дозы получили свыше 132 тысячи человек.

Прививочная зона в «Сарыарке» расположена на втором этаже, справа от эскалатора. График работы аналогичен остальным ТРЦ – с 10:00 до 22:00 часов.

Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов в медорганизациях в три раза.

Кроме того, на сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», в торговых комплексах «Биг Шанхай», Центральном рынке, ТД «Алем» и «Артем».

В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.

Также, учитывая высокую активность населения получить вакцину управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.