Еще в одном многомилионном мегаполисе Китая введен частичный локдаун из-за COVID-19
Поводом для частичного локдауна г. Сиань, известного на весь мир благодаря армии терракотовых воинов, стали несколько десятков заражений коронавирусом. По состоянию на 15 апреля в мегаполисе в общей сложности выявлено 43 случая инфицирования COVID-19.
В этот период будут закрыты рестораны, бары, а также многочисленные культурные, спортивные и развлекательные заведения. Вводятся более жесткие ограничения социальных контактов. Жителям г. Сиань запрещается покидать свои дома за редчайшими исключениями.
Предприятиям рекомендовали перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы. Общественный транспорт и такси будет продолжать работать только в черте города. При этом перед посадкой пассажирам следует предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов и QR-код.
Местные власти пообещали общественности минимизировать влияние ограничений на социальную активность в деловой среде. В г. Сиань расположены заводы крупнейших в мире производителей полупроводников.
Напомним, что в конце декабря прошлого года г. Сиань уже закрывали на жесткий локдаун из-за коронавируса, который длился почти месяц.
Ранее сообщалось, что в ряде мегаполисов КНР вводят локдаун из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Р ежим изоляции был введен в семнадцатимиллионом мегаполисе Шэньчжэнь южнокитайской провинции Гуандун.