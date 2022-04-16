Еще в одном многомилионном мегаполисе Китая введен частичный локдаун из-за COVID-19

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти города Сиань (провинция Шэньси, КНР) с населением в 13 млн. человек решили ввести с субботы по вторник частичный локдаун. Об этом говорится в заявлении местной администрации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Поводом для частичного локдауна г. Сиань, известного на весь мир благодаря армии терракотовых воинов, стали несколько десятков заражений коронавирусом. По состоянию на 15 апреля в мегаполисе в общей сложности выявлено 43 случая инфицирования COVID-19.

В этот период будут закрыты рестораны, бары, а также многочисленные культурные, спортивные и развлекательные заведения. Вводятся более жесткие ограничения социальных контактов. Жителям г. Сиань запрещается покидать свои дома за редчайшими исключениями.

Предприятиям рекомендовали перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы. Общественный транспорт и такси будет продолжать работать только в черте города. При этом перед посадкой пассажирам следует предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов и QR-код.

Местные власти пообещали общественности минимизировать влияние ограничений на социальную активность в деловой среде. В г. Сиань расположены заводы крупнейших в мире производителей полупроводников.

Напомним, что в конце декабря прошлого года г. Сиань уже закрывали на жесткий локдаун из-за коронавируса, который длился почти месяц.

Ранее сообщалось, что в ряде мегаполисов КНР вводят локдаун из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Р ежим изоляции был введен в семнадцатимиллионом мегаполисе Шэньчжэнь южнокитайской провинции Гуандун.



