Ещё в одном из столичных ТРЦ развернули пункт вакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном ТРЦ «Хан Шатыр» открыли прививочный пункт вакцинации горожан от КВИ. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Ещё в одном ТРЦ - «Хан Шатыр» - развернули прививочный пункт вакцинации горожан от коронавируса. Там в эти выходные в тестовом режиме будут вакцинировать коллектив самого ТРЦ. С понедельника (19 апреля) начнут принимать горожан. Прививочный пункт расположили на цокольном этаже возле гипермаркета. В ТРЦ график приема желающих на вакцинацию с 10:00 до 22:00 часов.

Ранее пункт вакцинации запустили в ТРЦ «Mega Silk Way». Также наготове ТРЦ «Keruen», «Абу-Даби Плаза». При необходимости задействуем и гостиницы города.

Сегодня также посетил наши поликлиники, дал ряд поручений по качественной организации работ прививочных пунктов. Количество пунктов вакцинации в организациях первичной медико-санитарной помощи увеличили с 36 до 100. Время работы продлили с 8:00 до 24:00 часов.

Кроме того, для охвата вакцинацией трудовых коллективов сформировали выездные медицинские бригады. Всего в городе вакцину получили более 55 тыс. человек.

Только массовой вакцинацией сможем сформировать коллективный иммунитет. Это позволит обезопасить себя и окружающих людей, вернуться в прежний ритм жизни - без локдаунов и карантинных ограничений», - написал аким столицы.