Еще в нескольких столичных ТРЦ организуют прививочные пункты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще в нескольких торгово-развлекательных центрах столицы будут развернуты прививочные пункты. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас система здравоохранения города перестроена на то, чтобы активно вакцинировать наших граждан. Для доступности гражданам мы организовали более 100 прививочных пунктов, из них четыре в больших торговых развлекательных центрах. Еще несколько мы развернем в таких же заведениях»,- сказал Тимур Муратов в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Ранее руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана прокомментировал необходимость определения наличия антител перед вакцинацией от коронавируса.

«По антителам – необходимо ли их проверять? Все производители, в том числе эксперты ВОЗ рекомендуют, если после перенесенной болезни прошло полгода, то необходимости проверять антитела, - нет. Надо сразу вакцинироваться», - сказал Тимур Муратов.

Он также добавил, что до сих пор нет конкретных сведений об эффективности антител.

«И какие рекомендации дают после определения антител? До сих пор как бы определенного решения нет, и все идет в пользу вакцинации. Хочу дополнительно проинформировать, что в ОАЭ эмиры запретили вообще лабораториям определять антитела и не вводить народ в заблуждение», - добавил Тимур Муратов.