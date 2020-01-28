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Еще в двух областях объявлено штормовое предупреждение
28 Января 2020 20:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще в двух областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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29 января в Мангистауской области местами ожидается туман. Днем ветер юго-восточный, силой до 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
29 января в Акмолинской области местами ожидается туман, ночью местами метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма составляет 85-90 %.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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