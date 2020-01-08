Еще в двух областях объявили штормовое предупреждение из-за тумана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение на 9 января объявлено в Актюбинской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, 9 января в Туркестанской области местами ожидается туман, В частности, ночью будет туманно в Туркестане и Шымкенте. Вероятность шторма 90-95 %.

В Актюбинской области местами сохраняется туман. В том числе, туман временами ожидается в городе Актобе. Вероятность шторма 90-95 %.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение на 9 января объявлено в Акмолинской, Костанайской и Кызылординской областях. В этих регионах также сохраняется туман, а в Кызылординской области - и гололед.