Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов

7 Января 2023, 21:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На автодорогах Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

По сообщению АО «НК «КазАвтоЖол», в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д:

- «Самара-Шымкент» км 776-965, уч. г. Актобе (АЗС Экойл)-п. Карабутак.

- «Самара-Шымкент» км 526-710, уч. гр. ЗКО-п. Курашасай.

- «Актобе-Орск» км 39-136, уч. с. Ш. Калдаякова-гр. РФ.

- «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 0-234, уч. с. Карабутак-гр. Костанайской обл.

В ЗКО введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км 394-526, уч. п. Жымпиты-гр. Актюбинской обл.

Ранее сообщалось, что 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана. Из-за обильного снегопада, метели и ограниченной видимости республиканские трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.