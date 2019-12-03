Еще в двух городах Казахстана можно будет узнавать о состоянии воздуха с LED-экранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители городов Костанай и Талдыкорган теперь могут увидеть информацию о текущем состоянии атмосферного воздуха на LED-экранах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет.

Отметим, что РГП «Казгидромет» в 2018 году запустило мобильное приложение AirKZ, позволяющее отслеживать качество атмосферного воздуха по восьми загрязняющим веществам в 46 населенных пунктах Казахстана. В октябре текущего года РГП «Казгидромет» совместно с областными акиматами и частными организациями начали работу по расширению онлайн-доступа населения к информации о качестве атмосферного воздух. Информации с мобильного приложения AirKZ стала транслироваться на LED-экранах городов: Павлодар, Экибастуз, Петропавловск, Актау и Уральск.

«В ноябре к данной акции присоединились Костанай и Талдыкорган! Теперь жители этих городов могут увидеть информацию о текущем состоянии атмосферного воздуха на LED-экранах. Данные для трансляции обновляются каждый час», - сообщили в Казгидромет

Также в сообщении отмечено, что в городе Костанай экран размещен на здании супермаркета в мкр.Юбилейный, а в Талдыкоргане на пересечении улиц Назарбаева и Шевченко. Для жителей Алматинской области планируется еще несколько точек размещения информации.

На данный момент руководители региональных филиалов РГП «Казгидромет» ведут переговоры с владельцами LED-экранов для урегулирования технических вопросов взаимодействия. Остальные области планируют размещать информацию о состоянии воздуха уже со следующего года.

Ранее сообщалось, что в следующем году все акиматы городов Казахстана будут размещать на LED-экранах информацию о качестве воздуха.