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    15:25, 22 Май 2021 | GMT +6

    Еще в четырех аэропортах Казахстана внедрят проект Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача РК о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Постановлением предписано масштабировать реализацию проекта «Ashyq» на все регионы Республики Казахстан, на объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога центры, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы, боулинг клубы, кинотеатры, театры и филармонии, объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов, межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, бильярдные клубы, концертные залы, добровольные участники, караоке, выставки, океанариум, марафоны, спортивные мероприятия со зрителями, аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года), лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
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