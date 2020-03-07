Еще у трех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, нашли коронавирус

БАКУ. Trend - КАЗИНФОРМ - У трех граждан Азербайджанской Республики, вернувшихся из Исламской Республики Иран, зафиксирован факт заражения коронавирусом COVİD-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров, о дин из них, гражданин 1938 года рождения, через некоторое время после возвращения из Ирана обратился в больницу в связи с возникшей проблемой со здоровьем. В ходе обследования у него была выявлена пневмония, а лабораторный анализ подтвердил факт заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное.

Двое других - студенты 1993-го и 1994-го годов рождения, обучающиеся в иранском городе Гум, были взяты на карантин при пересечении ирано-азербайджанской границы, и у них была выявлена коронавирусная инфекция. Их состояние нормальное, у них нет температуры.

Принимаются соответствующие меры, связанные с лечением каждого из трех пациентов, помещенных в больницы особого режима.



