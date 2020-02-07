Еще у 41 пассажира круизного лайнера в Японии выявили коронавирус

ТОКИО. Kyodo - КАЗИНФОРМ - Как сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения Японии, еще у 41 человека на круизном судне, находящемся на карантине возле Иокогамы выявлен новый коронавирус. Таким образом, общее число пассажиров, зараженных вирусом, достигло 61, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Все пассажиры, у которых диагностирован вирус, в возрасте от 20 до 80 лет, будут доставлены в медицинские учреждения в Токио и близлежащих префектур Сайтама, Тиба и Канагава, а также префектуры Сидзуока в центральной Японии. По информации министерства, ни у кого из них нет серьезных симптомов.

Среди 41 человека с положительным результатом на вирус 21 японец, восемь американцев, пять австралийцев, пять канадцев и по одному гражданину Аргентины и Великобритании.

Лайнер «Diamond Princess», на борту которого около 3700 пассажиров и членов экипажа из 56 стран и регионов, был помещен на карантин у причала в столице префектуры Канагава, к югу от Токио, после того, как у 80-летнего пассажира из Гонконга был выявлен вирус.

В четверг Министерство здравоохранения Японии сообщало о 20 зараженных вирусом пассажирах.



