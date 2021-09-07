Еще три золотые медали завоевали казахстанцы на Гран-при по велоспорту в России

ОМСК. КАЗИНФОРМ - В Омске (Российская Федерация) завершился Гран-при по велоспорту на треке. В заключительный день Казахстан отметился тремя первыми местами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, Алишер Жумакан и Рамис Динмухаметов одержали победу в мэдисоне. Сергей Пономарев завоевал «золото» в кейрине.

Рината Султанова в микс-команде с российской гонщицей стала лучшей в мэдисоне.

Отметим, ранее первыми стали Артем Захаров, Алишер Жумакан, Рината Султанова, Сергей Пономарев.