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    20:03, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Еще три золотые медали завоевали казахстанцы на Гран-при по велоспорту в России

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    ОМСК. КАЗИНФОРМ - В Омске (Российская Федерация) завершился Гран-при по велоспорту на треке. В заключительный день Казахстан отметился тремя первыми местами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Так, Алишер Жумакан и Рамис Динмухаметов одержали победу в мэдисоне. Сергей Пономарев завоевал «золото» в кейрине.

    Рината Султанова в микс-команде с российской гонщицей стала лучшей в мэдисоне.

    Отметим, ранее первыми стали Артем Захаров, Алишер Жумакан, Рината Султанова, Сергей Пономарев.


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