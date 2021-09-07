20:03, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
Еще три золотые медали завоевали казахстанцы на Гран-при по велоспорту в России
ОМСК. КАЗИНФОРМ - В Омске (Российская Федерация) завершился Гран-при по велоспорту на треке. В заключительный день Казахстан отметился тремя первыми местами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Так, Алишер Жумакан и Рамис Динмухаметов одержали победу в мэдисоне. Сергей Пономарев завоевал «золото» в кейрине.
Рината Султанова в микс-команде с российской гонщицей стала лучшей в мэдисоне.
Отметим, ранее первыми стали Артем Захаров, Алишер Жумакан, Рината Султанова, Сергей Пономарев.