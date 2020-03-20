Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане выявили еще три случая заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 : 00 20 марта 2020 года в Казахстане сообщил в Telegram Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

«Зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них

в Алматы – 22 случая, в Нур-Султане – 28 случаев, в Караганде - 2 случая», - говорится в сообщении.