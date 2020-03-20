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Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Нур-Султане

20 Марта 2020 22:07
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Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане выявили еще три случая заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 : 00 20 марта 2020 года в Казахстане сообщил в Telegram Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

«Зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них
в Алматы – 22 случая, в Нур-Султане – 28 случаев, в Караганде - 2 случая», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Ринат Дусумов

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