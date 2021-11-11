Еще три котельные переведут на газ в Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о ходе газификации региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продолжаются работы по газификации населенных пунктов и переводу на газовое отопление теплоисточников. В прошлом году нам удалось обеспечить доступ к газу 59% жителей области, в текущем году с подключением еще 13-ти населенных пунктов будет 61%», - сказал Амандык Баталов на брифинге в СЦК.
По его словам, в прошлом году были переведены на газ три котельные в городах Талдыкорган и Капшагай, в текущем году переводятся еще три.
«В рамках ГЧП ведется установка 31 блочно-модульных котельных для 101 многоквартирного жилого дома, эту работу полностью завершим в следующем году», - отметил аким.
«Для улучшения экологии города Талдыкорган из местного бюджета выделено 2,3 млрд тенге на приобретение 55 новых современных автобусов на газе», - добавил А. Баталов.
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