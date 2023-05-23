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Еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО

Автор:  
Серик Сабеков
23 Мая 2023, 18:11
Еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО Фото: engageliverpool.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил, что в настоящий момент в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО внесены 10 объектов от Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2025 году мы планируем увеличить число таких объектов до 16 единиц. Совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном ведется работа по подготовке и продвижению серийной транснациональной номинации «Великий Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор», в рамках которой планируется внести в список ЮНЕСКО 6 объектов, находящихся вдоль исторического Великого Шелкового пути: городища Сыганак, Сауран, Яссы, Отырар, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса», - написал Асхат Оралов на своем канале в Telegram.

Министр также отметил, что развитие культурного бренда Казахстана невозможно без развития культурного туризма.

«Будет продолжена работа по дополнению Национального перечня нематериального культурного наследия Казахстана. К 2030 году мы планируем довести число элементов культуры Казахстана, представленных в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, до 20 единиц. Это станет важным шагом в популяризации, развитии и сохранении нашего духовного достояния», - добавил Асхат Оралов.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО.


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