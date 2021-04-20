Еще шесть кинотеатров возобновили работу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще шесть кинотеатров возобновили работу в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Столичные кинотеатры получили возможность работать как в будни, так и в выходные дни благодаря участию в проекте Ashyq.

На этой неделе свои двери для зрителей вновь открыли кинотеатр «Арман», расположенный в ТРЦ «Asia Park», кинотеатр «ARU Cinema», находящийся в ТРЦ «Аружан», сеть кинотеатров «Kinopark» в ТРЦ «Сарыарка», ТРЦ «Керуен» и ТРЦ «Keruen City», кинотеатр «KERUEN CINEMA» в «TALAN GALLERY». Также заработал кинозал «Movie Room».

На прошлой неделе к проекту присоединилась сеть кинотеатров Chaplin

«Кинотеатры прошли необходимую процедуру регистрации, получили QR-код, необходимые инструкции. Теперь они имеют возможность работать в течение всей недели с соблюдением предписанных главным санитарным врачом мер безопасности. К ним относится посадка через два кресла в шахматном порядке, общая заполняемость не должна превышать 30%. Разумеется, ношение индивидуальных средств защиты – масок – для персонала и посетителей обязательно. В помещениях должна проводится регулярная санитарная обработка», – сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей Нур-Султана Куанышбек Мукаш.

Представитель кинотеатра «Арман» Камила Башпанова рассказала, что, как и все новое, работа с приложением вызывает некоторые вопросы у посетителей. Однако при помощи персонала кинотеатра люди быстро осваивают его.

«Наши администраторы помогают скачать приложение, объясняют, как зарегистрироваться, как пользоваться. Везде в кинотеатре мы также разместили подробную инструкцию. В целом люди довольно быстро ориентируются и готовы соблюдать необходимые меры безопасности», – сказала она.

Напомним, в Нур-Султане в тестовом режиме проект Ashyq заработал с 17 января 2021 года. 26 февраля 2021 года было принято постановление главного государственного санитарного врача РК № 7 «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда».

В рамках постановления начата реализация пилотного проекта «Ashyq» в фитнес-клубах, спа-центрах, саунах, бассейнах, компьютерных клубах и боулинг-центрах. Таким образом, компьютерные клубы и боулинг-центры получили возможность возобновить свою деятельность, которая была приостановлена с марта 2020 года и до этого момента находилась под запретом.

«Сейчас проект получил возможность масштабироваться. Помимо указанных объектов предпринимательства, его участниками также могут стать кинотеатры, объекты общественного питания, караоке и банкетные залы, а также театры, концертные залы. Всего на данный момент в столице участниками «Ashyq» являются 135 объектов МСБ», – отметил директор Палаты предпринимателей г. Нур-Султан Алмат Джунусов.