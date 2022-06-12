10:44
12 Июня 2022 10:16
Еще шесть казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них в городе Алматы - 3,
в Карагандинской области - 3.
Всего в стране выздоровело 1 292 082 человека от COVID-19.
За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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