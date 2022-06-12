12 Июня 2022 10:16

Еще шесть казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в городе Алматы - 3,

в Карагандинской области - 3.

Всего в стране выздоровело 1 292 082 человека от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



