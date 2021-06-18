Еще семь жилых массивов столицы подключат к газу в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе проведения газификации. В этом году в столице будет построено 317 км сетей, 170 км из них построили уже за первое полугодие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

«В ближайшие годы столица будет полностью газифицирована! Газификация города позволит значительно улучшить экологию, так как частный сектор уже не будет топить дома углем, повысится безопасность, улучшатся условия жизни горожан и так далее.

Сегодня ознакомился с ходом проведения газификации. Таким образом, весь жилой массив Коктал-1 обеспечили подачей газа! Для этого в микрорайоне построили 70 км газораспределительных сетей. Только в данном ЖМ доступ к газу получили еще 2600 домов. Жителям ЖМ Коктал-1, которые провели у себя в домах внутренние сети, необходимо обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак» для обеспечения подключения к газу.

Кроме того, продолжаем строить газораспределительные сети в жилых массивах Юго-Восток, Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020г), Промышленный. Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный.

Таким образом, жители данных жилых массивов в новом отопительном сезоне получать возможность перевести дома на газ.

Процесс газификации идет по графику. К примеру, в прошлый отопительный сезон возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда мы построили 345 км внутриквартальных сетей. В этом году построим еще 317 км, 170 км из них построили уже за первое полугодие.

С момента старта газификации внедрили механизм оказания соцпомощи малообеспеченным семьям по переводу домов к газу. Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал электронного правительства egov.kz ( «Электронные обращения» - «заказать услугу онлайн». В графе содержание выбрать «соцпомощь на газификацию жилого дома», в графе получатель – «Управление занятости и соцзащиты»).

Также в прошлом году был снижен тариф на газ. Цена за один кубический метр газа снижена с 45 тенге до 34,6 тенге (ранее предполагалось установить цену за один кубометр 60 тенге). Для жителей частного сектора мы предусмотрели бесплатную выдачу счетчиков. С АО «Halyk bank» и ассоциацией «ECOJER» организовали беспроцентное кредитование горожан на подключение домов к газу.

Кроме того, продолжаем модернизацию теплоэлектроцентралей. Четыре водогрейных котла на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перевели на газ, остальные котлы также переведем на газ до конца текущего года.

Газификация является стратегическим проектом Елбасы. Магистральный газопровод «Сарыарка» соединяет Центральный Казахстан и столицу с единой газотранспортной сетью страны.

Процесс газификации находится на контроле у Главы государства», - написал аким столицы.



