Еще семь заведений нарушили карантин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Семь нарушителей карантина привлекли к ответственности в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Ежедневно они проверяют свыше 100 объектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных ограничений, выявляют десятки нарушений саннорм.

За прошедшие сутки, 10 августа в столице выявили нарушения на 7 объектах предпринимательства.

Так, режим работы не соблюдали в баре «Chechil pub», расположенном в Есильском районе. Карантин нарушили в кафе «Шашлыкофф» в районе Сарыарка.

В список нарушителей района Алматы попали 5 заведений: кафе «Султан MIX», сауна «Алас», бар «ХЗ», спа салон по улице Алиева, бар «Какие люди».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Нур-Султане остается нестабильной, продолжается рост числа заболевших коронавирусом, ежедневно регистрируется от 1200 новых случаев. В этой связи жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и ограничительные меры, чтобы сберечь здоровье свое и окружающих.