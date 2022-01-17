Еще рано говорить о продлении учебного года – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова ответила на вопрос журналиста о том, будут ли продлевать учебный год в связи с тем, что третья четверть началась на неделю позже. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас принято решение о том, что третья четверть начнется с 17 января. В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в целом по регионам и, конечно, же по стране будет зависеть дальнейшее решение. Я думаю, что на сегодняшний день рано еще об этом говорить: будет продлеваться учебный год или нет. Но позже мы эту информацию обязательно доведем до вас», - пояснила Гульмира Каримова.

По словам спикера, каждый день ведется аналитическая работа по количеству заболеваемости, по тем контентам, которые есть на сегодняшний день.

«Если будет принято решение о продлении учебного года, это возможно, конечно же, эту информацию обязательно доведем до вас», -заверила глава Комитета дошкольного и среднего образования.