17 Мая 2022 10:19

Еще пять казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению СOVID-19.

В городе Нур-Султане - 3,

в городе Алматы - 1,

в Жамбылской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 291 903 человека от COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.