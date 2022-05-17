12:21
17 Мая 2022 10:19
Еще пять казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению СOVID-19.
В городе Нур-Султане - 3,
в городе Алматы - 1,
в Жамбылской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 291 903 человека от COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.
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