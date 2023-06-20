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Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 18:08
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда будет полностью потушен пожар, возникший из-за возгорания сухостоя на окраине столицы, ответил министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация стабильная, локализацию мы вчера вечером дали в 21.00. Дело в том, что там был камыш. Долгое время старый камыш накладывался на новый, это все наслаивалось друг на друга, таким образом наслоение произошло большое, толстый слой. Вы понимаете сами, если очаг пожара имеется под подстилкой, он сразу не заметен. Со временем он в связи с погодными условиями, с ветром может вновь разгореться», - сказал Сырым Шарипханов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Журналисты уточнили у главы МЧС, когда пожар будет полностью потушен.

«Это может занять неделю – две недели. Все зависит от внешних факторов ну и, естественно, от работы наших подразделений, также и от осадков», - добавил Сырым Шарипханов.

Ранее сообщалось, что сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной. Столицу накрыло дымом, Управление общественного здравоохранения Астаны обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Пожар под Астаной локализован 21:09. Общая площадь пожара составила 80 га. Пострадавших нет, тушение продолжается.


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