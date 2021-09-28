Еще одну вакцину от коронавируса планируют выпустить в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Производство новой российской вакцины от коронавируса «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.

«Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года», - сказал он.

27 сентября стало известно о том, что Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс».

Институт рассчитывает в феврале-марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав промежуточный отчет об итогах первой и второй фазы клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство, объяснил Исаев. Препарат планируется производить на площадке института в Пермской области. В дальнейшем к его изготовлению могут быть привлечены и другие компании.

Вакцина «Бетувакс-Ков-2» - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Препарат разработан резидентом Сколково, компанией «Бетувакс», входящей в группу «Института стволовых клеток человека». Клинические исследования вакцины будут проведены на 170 пациентах на базе клинических центров Санкт-Петербурга и Перми. По результатам доклинических исследований препарат показал хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина предполагает двукратное введение с интервалом в 28 дней. Разработчики предполагают, что ее можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации.