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Еще одну партию секретных документов нашли помощники Джо Байдена

18 Января 2023, 22:14
Еще одну партию секретных документов нашли помощники Джо Байдена

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Искать документы стали после того, как была обнаружена первая партия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Старший советник Белого дома Ян Сэмс сообщил, что из-за продолжающегося расследования министерства юстиции, администрация президента Джо Байдена не может назвать точное количество документов, разгласить их содержание и специфику, поскольку их сразу передали в соответствующие органы.

Первый пакет секретных документов нашли частные адвокаты Джо Байдена 2 ноября прошлого года в его доме в Уилмингтоне штата Делавэр, который использовался в качестве офиса с 2017 по 2020 годы в период пребывания Джо Байдена на должности вице-президента. Адвокаты передали материалы в Национальный архив, который уведомил об этом Министерство юстиции.

Как стало известно, в конце декабря адвокаты Джо Байдена нашли второй пакет секретных документов в том же особняке и передали их в Министерство юстиции.

Союзники по Демократической партии призвали Джо Байдена быть более открытым и рассказать общественности, как эти документы оказались в его офисе и аналитическом центре в Вашингтоне.

Республиканцы, которые возглавляют Палату представителей, начали собственное расследование и постараются воспользоваться этим в преддверии президентской гонки в 2024 году.


Фото: tass.ru


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