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Еще одну китайскую вакцину от коронавируса планирует закупить Казахстан

28 Июля 2021 19:33
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Еще одну китайскую вакцину от коронавируса планирует закупить Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще одну китайскую вакцину от коронавируса планирует закупить Казахстан. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас на подходе еще новая вакцина китайского производства, которую мы сейчас отрабатываем с нашими коллегами, которая также будет аккредитована ВОЗ. Поэтому для нас очень важно как можно быстрее поставить вакцину внутри страны. Когда перераспределится, подпишутся конкретные контракты, эту сумму мы вам озвучим. Сейчас еще на этапе подписания контрактов», - сказал во время брифинга в СЦК Алексей Цой.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала , какие виды вакцин остались в регионах.


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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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