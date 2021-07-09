Еще одну больницу перевели под ковидный стационар в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С ухудшением эпидемиологической ситуацией и высоким ростом заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане разворачивается еще одна городская больница под инфекционный стационар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, Многопрофильная городская больница №1 с 9 июля принимает к себе пациентов с коронавирусной инфекцией, в которой для этого развернуто 600 коек. Данные меры были предприняты в связи с тем, что имеющихся койко-мест недостаточно для госпитализации пациентов с КВИ, уточнили в Горздраве.

«К сожалению, мы вынуждены еще одну городскую больницу перепрофилировать под ковидный стационар и отменить там плановую госпитализацию, потому что заболеваемость инфекцией никак не идет на спад. Все пациенты уже переведены и в дальнейшем мы их направляем в республиканские и ведомственные клиники города», - пояснил алгоритм действий руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

Таким образом, госпитализация горожан по плановому порядку будет осуществляться согласно дежурству стационаров по приему пациентов и по соответствующим профилям. Также, плановую госпитализацию круглосуточного и дневного стационара, кроме гинекологического профиля, временно приостанавливает и Многопрофильная городская больница №2.

Многопрофильная городская больница №1 в прошлое лето уже была задействована для лечения пациентов с КВИ. Тогда своего последнего пациента с коронавирусной инфекцией она выписала в конце августа и продолжила свою деятельность по профилю.

«Ситуация настоящим образом ухудшается. За последнюю неделю мы уже три стационара разворачиваем как инфекционные корпусы. Нам очень тяжело слышать, что население другого мнения по поводу эпидситуации в городе – инфекция миновала, можно позабыть о карантине. Напомню, что столица вот уже с марта месяца находится в «красной зоне». А этот показатель напрямую зависит от солидарной ответственности наших граждан к соблюдению всех санитарных требований», - резюмировал глава ведомства.

Муратов отметил, что количество госпитализированных в стуки стало доходить до 300 человек. Доставляют пациентов уже в тяжёлой и крайне тяжёлой форме.

Напомним, только за минувшие выходные в связи с увеличением роста заболевших инфекцией дополнительно два стационара были перепрофилированы в инфекционный стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный клинический госпиталь Министерство обороны РК с общей коечной мощностью 300 койко-мест.

На утро 9 июля по городу Нур-Султан всего 2 007 пациентов в инфекционных стационарах, что составляет 81 % загруженности коек. Из них 156 человек (139 с КВИ) находятся в отделении реанимации (загруженность 78 %), на ИВЛ - 28 пациентов. В организациях ПМСП 7 088 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией.