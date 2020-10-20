Еще одному сообщнику Мухтара Аблязова вынесли приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 октября т.г. состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда № 2 г. Алматы в отношении еще одного сообщника преступного сообщества Мухтара Аблязова – Ибрагимова Рустема Шамильевича, экстрадированного из Объединенных Арабских Эмиратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

Ибрагимов занимал должности управляющего директора по кредитованию, директора департамента кредитного анализа корпоративного бизнеса № 2 АО «БТА Банк» и являлся членом Кредитного комитета головного банка.

Он содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову.

Изначально Ибрагимов признавал свою вину, содействовал следствию и находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но под влиянием руководителей преступного сообщества он решил скрыться. В результате с 2010 года Ибрагимов находился в международном розыске с мерой пресечения арест. Он скрывался по поддельным документам гражданина Кыргызстана.

При этом, после задержания Ибрагимова в декабре 2017 года правоохранительными органами ОАЭ, он отрицал резидентство Казахстана, продолжая выдавать себя гражданином Кыргызстана - Рустамом Мухтаровым.

Свыше 2-х лет орган следствия доказывал фиктивность документов на имя Рустама Мухтарова, его принадлежность к казахстанскому гражданству и принимал меры по его идентификации как Рустема Ибрагимова. Для этого были задействованы правоохранительные органы Казахстана, Кыргызстана и ОАЭ.

В результате, Министерство юстиции ОАЭ, изучив все представленные казахстанской стороной доказательства, убедилось в подложности документов и показаний Ибрагимова и приняло решение о его выдаче Республике Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. 4 марта т.г. Ибрагимов был экстрадирован в Казахстан.

Досудебное расследование продолжается в отношении 16-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова.

Ряд разыскиваемых лиц непосредственно либо через своих близких родственников заявили о готовности добровольного возвращения в Казахстан. По ним принимаются все необходимые меры по содействию в приезде и смягчении ранее избранных мер пресечений.

Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств осуществляется не только по розыску, задержанию и экстрадиции подозреваемых лиц.

Так, на основании инициированных казахстанской стороной международных следственных поручений собственные расследования против преступного сообщества Аблязова и его сообщников начали правоохранительные органы ряда стран Евросоюза и других юрисдикций.

В рамках данных производств осуществляется тесное международно-правовое сотрудничество.