Еще одного сотрудника «Правительства для граждан» задержал КНБ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Его подозревают в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, передает МИА «Казинформ».



«27 июля ДКНБ по Акмолинской области в результате проведенных при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии оперативно-следственных мероприятий задержал одного из руководителей местного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений», - сообщили в пресс-службе ведомства.

ДКНБ проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 206 УК РК (неправомерное уничтожение или модификация информации).

В отношении подозреваемого лица судом города Кокшетау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.