Ещё одного погибшего военного похоронили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Еще одного карагандинского солдата, погибшего во время массовых беспорядков, проводили в последний путь. 28-летний капитан Адиль Нуркенов погиб 7 января в ходе исполнения гражданского долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 января жители поселка Шахан провожали военнослужащего Адиля Нуркенова в последний путь. Ему было всего 28 лет. Он погиб при отражении участников беспорядков в Талдыкоргане. У погибшего остались дочь и супруга.

Родители Адиля Нуркенова, специально прибывшего в Талдыкорган по случаю Нового года, в последний раз видели своего сына шестого января. Седьмого января по автомашине, где был военнослужащий вместе с коллегами, открыли огонь. Это нападение террористов унесло жизнь парня. Одна из пуль попала в почку Адиля.

«С тех пор, как мы услышали печальную весть, отец и мать Адиля не могут оправиться от горя. Не верится, что все это происходит в мирное время. Что будет с его семьей, которая осталась без опоры?» - говорит родственница погибшего Алмагуль Имашева.

Адиль Нуркенов, который занимал должность младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности, указом Президента Касым-Жомарта Токаева награжден посмертно медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

В соответствии с поручением Главы государства, акимат взял на себя все затраты на погребение покойного и полное погашение имеющихся кредитов. Заместитель акима области Абзал Нукенов направил письмо от имени главы региона.

По инициативе ДУМК во всех мечетях страны одновременно прочитали Священный Коран и молитву хатым. В этой связи, в мечети «Анет баба» также были совершены молитвы.

«В эти дни некоторые из наших братьев отправились в мир иной. В день общенационального траура по погибшим мы прочли молитвы во имя благополучия и мира нашей страны», - говорит главный имам области Умирзак кажы Беккожа.