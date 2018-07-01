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Ещё одного подозреваемого задержали по делу Дениса Тена

27 Июля 2018 11:00 805
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Ещё одного подозреваемого задержали по делу Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще одного подозреваемого в совершении убийства известного фигуриста Дениса Тена арестовали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя Генпрокурора РК Марата Ахметжанова.

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«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста (...) третий - за недонесение», - сообщил Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

М.Ахметжанов отметил, что дело возбуждено по двум статьям - это умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений и разбой из корыстных побуждений в группе лиц.

«Всем известно, что имеется поручение Главы государства, которое дано непосредственно Генеральному прокурору. Генеральным прокурором республики данное уголовное дело взято на контроль, назначен по этим делам конкретный процессуальный прокурор в соответствии со ст. 192 ч. 3 УПК РК», - добавил замгенпрокурора.

Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание.

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

По делу убийства Дениса Тена были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу. Кто из них наносил ножевые ранения, выяснит следствие.

 

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Ключевые слова: Генпрокуратура, Денис Тен,
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Автор:

Анеля Касымова

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